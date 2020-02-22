Kayserispor 2-0'dan geri döndü

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor, kozlarını Kayseri'de paylaştı. 2-0 öne geçen Konyaspor, skoru koruyamayadı ve Kayserispor 2-2'lik skorla 1 puanı kurtarmayı başardı.

Kayserispor karşılaşmaya Lung, Lopes, Diego, Sapunaru, Situm, Djedje, Campanharo, Mesanovic, Mensah, Henrique, Kravets 11'i ile başladı.

Konyaspor ise sahaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Mak, Milosevic, Ömer Ali Şahiner 11'i ile çıktı.

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.

8. dakikada Konyaspor öne geçti. Milosevic'in ara pasında Shengelia ceza sahası içerisine kadar topu taşıdı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'a çarparak yön değiştirdi. Pozisyonu iyi takip eden Ömer Ali Şahiner, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

44. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin soldan kullandığı kornerde kaleci Lung'un uzaklaştırmaya çalıştırdığı meşin yuvarlak ceza alanına düştü. Topu önünde bulan Hadziahmetovic'in vuruşunda Lung'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

45+2. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Djedje'nin sağ çaprazdan ceza alanına ortasında Mesanovic'in kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Kravets, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

87. dakikada Mensah'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutu ağlarla buluştu ve Kayserispor beraberliği yakaladı: 2-2.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Kayserispor 16 puanla 18. sırada yer alırken, Konyaspor 21 puanla 15. sırada yer aldı.