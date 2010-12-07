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Spor

KAYSERİSPOR: 2

07 Aralık 2010 00:05

-KAYSERİSPOR: 2 - ESKİŞEHİRSPOR: 2  KAYSERİ (A.A) - 06.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında Kayserispor ile Eskişehirspor 2-2 berabere kaldı.  Karşılaşmanın 53. dakikasında gelişen Kayserispor atağında Ömer'e faul yapan Sezgin sarı kart gördü. 56. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan Kayserisporlu Eren, yerini Savaş'a bıraktı. 69. dakikada hızlı gelişen Eskişehirspor atağında Serdar'ın ortasında topla buluşan Burhan, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. 71. dakikada Kayserispor'un atağında Eskişehirspor ceza alanında yaşanan karambolde topa sahip olan Ömer'in vuruşu defanstan döndü. 72. dakikada rakibine sert giren Ömer, karşılaşmanın hakeminden sarı kart gördü. Ömer, 75. dakikada yerini Ali Bilgin'e bıraktı. 79. dakikada ceza alanında topla buluşan Moritz, topu ıskalayınca Abdullah topa sahip oldu. Abdullah'ın vuruşunu ise kaleci İvesa kontrol etti. Karşılaşmanın 82. dakikasında gelişen Kayserispor atağında Mehmet Eren ceza alanının sağ çaprazından ortaladı. Önce Furkan, ardından da Ali Bilgin topa vuramadı ve top auta çıktı. 84. dakikadaki Kayserispor atağında, ceza sahasında Eskişehirsporlu Sezgin ve Burhan'ın birlikte müdahale ettiği top, Ali Bilgin'in önünde kaldı. Ali Bilgin, yaptığı vuruşla takımına bir gol daha kazandırdı ve karşılaşmada tekrar eşitliği sağladı: 2-2 Karşılaşmanın bundan sonraki bölümlerinde başka gol olmayınca, Kayserispor-Eskişehirspor mücadelesi 2-2 berabere sona erdi. Stat: Kadir Has Hakemler: İlker Meral xx, Mehmet Metin xx, Mustafa Sönmez xx Kayserispor: Souleymanou xx, Eren xxx (Dk. 57 Savaş x), Hasan Ali xx, Aleksandre xx, Selim xx, Abdullah xx, Mehmet Eren xx, Abdulkadir xxx, Moritz xx, Ömer xxx (Dk. 75 Ali Bilgin xx), Önder xx (Dk. 76 Furkan xx) Eskişehirspor: İvesa xx, Volkan xx (Dk. 33 Veysel x), Sezgin xx, Saffet xx, Olivera xxx, Burhan xx, Bülent Ertuğrul xx, Erkan xx, Serdar xxx, Alper xx (Dk. 74 Passos x), Okwunwanne xx (Dk. 56 Sezer x) Goller: Dk. 31 Ömer, Dk. 84 Ali Bilgin (Kayserispor), Dk. 9 Olivera, Dk. 69 Burhan (Eskişehirspor) Sarı Kartlar: Dk. 39 Selim, Dk. 72 Ömer (Kayserispor), Dk. 53 Sezgin (Eskişehirspor) 

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