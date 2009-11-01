Kayserispor 1 Fenerbahçe 1

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Gaziantepspor'dan sonra Fenerbahçe'den bu sezon puan alan ikinci takım Kayserispor oldu.

Kadir Has Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Lig 11. hafta maçında Kayserispor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Sahaya en büyük kozu Alex'ten yoksun çıkan sarı-lacivertli takım 20. dakikada

Cristian'ın ilginç golüyle öne geçti, 71. dakikada Cangele'nin penaltısı skoru tayin etti.

Bu sezon sahasında oynadığı altıncı lig maçında da yenilmeyen Kayserispor, özellikle beraberlik golünden sonra girdiği mutlak fırsatları değerlendiremedi.

Fenerbahçe'nin bu zorlu deplasmandan beraberlikle ayrılmasıyla en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkı yeniden üçe indi. Puanını 19 yapan Kayserispor ise haftayı beşinci sırada kapattı.

4. dakikada ceza alanında topla buluşan Mehmet Eren pozisyondan yararlanamazken pozisyonun devamında Makakula'nın vuruşunda top auta gitti



10. dakikada Güiza'nın sağdan ceza alanına yaptığı ortayı Fenerbahçe forvet oyuncuları değerlendiremedi.

20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Cristian'ın orta sahadan Kayserispor kalesine gönderdiği topu Souleymanou elinden kaçırdı, Souleymanou'nun tüm çabasına rağmen maçın hakemi Tolga Özkalfa topun gol çizgisini geçtiğine hükmetti: 0-1.



32. dakikada Roberto Carlos'un uzaktan vuruşunda top auta çıktı.



36. dakikada Vederson'un soldan yaptığı ortada Güiza'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



45. dakikada Mehmet Eren'in ceza alanı içinde yaptığı vuruşta top, Fenerbahçe defansına çarpıp kornere gitti. Korner atışı sonrası oluşan karambolden Kayserispor yararlanamadı.