Kayserispor: 1- Göztepe :0

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

Stad: Kadir Has

Hakemler: Özgür Yankaya (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Erdinç Sezertam (xxx)

KAYSERİSPOR: Muammer (xxx)- Atila (xxx), Sapunaru (xx), Levent (xxx), Kana Bıyık (xxx), Güray (xxx) (dk 69 Mendes xx) -Şamil(xx), Badji(xx), Deniz Türüç(xxx)- Varela(xxx) (dk 58 Boldrin xx), Umut Bulut (xx) (dk 87 Bia )

GÖZTEPE: Beto (xxx)- Sabri (xx), Leo (xx), Peybernes (x), Halil (xxx)(dk 61 Muhammed Enes xx) - Rotman(xx) (dk 68 Doğanay xx), Ricardo(x), Castro(xx), Scarione (xx)-Ghilas(xx) ( Elessa), Jahoviç(x)

SARI KART: Rotman ( Göztepe), Deniz Türüç, Mendes, Sapunaru (Kayserispor)

GOL: dk 16 Varela (Kayserispor)



KAYSERİSPOR, Süper ligde kendi evindeki ilk resmi maçta, 2 penaltı atışını gole çeviremediği karşılaşmada renktaşı Göztepe\'yi yenerek 3 puana kavuştu: 1-0

Maç öncesi Kayserisporlu taraftar tribünde görsel sunum yaparken, İzmir\'den gelen bir avuç Göztepe taraftarı \'Terörist değil, taraftarız\' sloganı attı.

5. dakikada Kayserisporlu Deniz Türüç\'ün ceza alanı dışından şutu yan direkten döndü.

16. dakikada Göztepe cezaalanında Ricardo, Deniz Türüç\'ü düşürdü. Orta Hakem Özgür Yankaya\'nın tereddütsüz verdiği penaltı vuruşunu Deniz kullandı. Deniz\'in atışında kaleci Beto topu yumrukladı. Dönen topu Varela, filelerle buluşturdu: 1-0.

19. dakikada Sabri\'nin ortasında Scarione\'nin kafa şutu ceza alanında yakın mesaeden az farkla avuta çıktı.

31. dakikada Deniz Türüç\'ün yaklaşık 40 metreden şutunu kaleci Beto, son anda kornere gönderebildi. ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Badji\'nin ortasında Umut Bulut\'un dönerek vurduğu şut, Göztepe kalecisi Beto\'nun kontrolünde üstten kale direğini adeta yalayıp, auta çıktı.

55. dakikada Göztepe maçın başından beri en net gol pozisyonunu yakaladı. Kayserispor defansının arkasına sarkan Castro\'nun yakın mesafeden kafa şutunu kaleci Muammer güçlükle uzaklaştırıp, konuk ekibe gol şansı vermedi.

65. dakikada Boldrin\'in ortasında, ceza alanında Peynerbes topu elle kesmeye çalıştı. Kayserispor lehine verilen ikinci penaltı atışında meşin yuvarlağın başına bu kez Güray geldi. Güray\'in penaltı atışını kalece Beto kurtardı.

90. dakikada Mendes, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı ama şutunu atamadan rakip oyunculara meşin yuvarlağı kaptardı ve takımını bir golden etti.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca karşılaşma evsahibi takımın 1-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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