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Spor

Kayserispor 1 - Ankaragücü 0 (ilk yarı sonucu)

18 Ekim 2009 19:24

Turkcell Süper Lig'de Kayserispor ile Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
     17. dakikada Furkan'ın pasında topla buluşan Cangele'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Serkan gole izin vermedi.
     27. dakikada Hürriyet'in ceza alanı ön çizgisinden sert şutunda, top kaleci Souleymanou'da kaldı.
     28. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Elyasa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanında auta çıktı.
     30. dakikada kale çizgisine paralel yapılan ortada, Metin topa dokundu. Souleymanou topu iki hamlede kontrol ederek, Ankaragücü'ne gol şansı tanımadı.
     34. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Hakan'ın ceza alanına ortaladığı topa Cangele yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
     Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
    
     Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
     Hakemler: Fırat Aydınus, Bülent Gökçe, Tarık Ongun
     Kayserispor: Souleymanou, Ali Turan, Merter, Saiduo, Cangele, Makukula, Aydın, Hakan, Serdar, Mehmet Eren, Furkan
     Ankaragücü: Serkan, Elyasa, Koray, Semavi, Metin, Murat, Ceyhun, Broggi, Barbaros, Frederic, Hürriyet
     Gol: Dk. 34 Cangele (Kayserispor)
     Sarı kartlar: Dk. 14 Aydın, Dk. 24 Makukula, Dk. 24 Mehmet Eren, Dk. 26 Cangele (Kayserispor), Dk. 24 Koray (Ankaragücü)

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