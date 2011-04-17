-KAYSERİSPOR: 1 - KONYASPOR: 3 KAYSERİ (A.A) - 17.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor-Konyaspor karşılaşmasında, Konyaspor deplasmanda Kayserispor'u 1-3 yendi. 48. dakikada gelişen Konyaspor atağında Musa'nın pasıyla hareketlenen Ali Dere, sol çaprazdan sert vurdu, ancak top az farkla auta çıktı. 51. dakikada orta sahadan kaptığı topla hareketlenen Troisi, rakiplerini çalımlayarak Konyaspor ceza alanı ön çizgisine kadar geldi. Troisi'nin sert şutu, auta gitti. 60. dakikada kullanılan korner vuruşunda topu önünde bulan Ali Dere'nin vuruşu, defansa çarpıp Robak'ın önünde kaldı. Robak'ın vuruşu ise üstten aut ile sonuçlandı. 61. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan Önder, yerini Abdullah'a bıraktı. 66. dakikada Konyaspor ceza alanının sağ çaprazından Amrabat'ın sert vuruşu, auta çıktı. 78. dakikada Kayserispor'un kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Santana'nın kafa vuruşunu kaleci Pawelek parmaklarının ucuyla çeldi. 79. dakikada ise Konyaspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Ertuğrul'un vuruşunu Kayserispor kalecisi Gökhan kurtardı. 81. dakikada Konyaspor kalecisi Pawelek, yavaş hareket ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Süleyman Abay'dan sarı kart gördü. 82. dakikada gelişen atakta, Kayserispor ceza alanı içinde topla buluşan Ali Dere'nin vuruşu, kaleci Gökhan'ı geçerek, iki yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topa bu kez Robak vurdu ve defansa çarpan top yeniden kornere çıktı. 86. dakikada Hakan'ın pasında defansın arkasına sarkan Robak, ceza alanı içine kadar sürdüğü topu sert bir vuruşla Kayserispor kalesine gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanına ortalanan topa kafayla sert ve düzgün vuran Ömer Şişmanoğlu, beraberliği sağladı: 1-1 Uzatma dakikalarının başında ise Konyaspor atağında topa sert vuran Grajciar takımını tekrar öne geçirdi: 1-2 Konyaspor, maçın uzatma dakikalarında geliştirdiği atakta, Ali Dere ile bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. Stat: Kadir Has Hakemler: Süleyman Abay, Cem Satman, Bülent Gökçü Kayserispor: Gökhan xx, Hasan Ali xx, Ufuk xx, Troisi x, Mehmet Eren xx, Santana xx, Hamza x, Ali Bilgin xx (Dk. 45 Amrabat xx), Önder xx (Dk. 61 Abdullah x), Kujoviç x (Dk. 40 Ömer Şişmanoğlu xx) Ziyanni xx Konyaspor: Pawelek xx, Zayette x, Alvaro Mejia x, Musa xx, Mehmet Sedef x, Hakan x, Ali Dere xx, Adnan xx, Ertuğrul xx, Gökhan xx (Dk. 62 Grajciar xx), Robak xx Sarı kartlar: Dk. 26 Troisi, Dk. 71 Abdullah, Dk. 86 Ufuk (Kayserispor), Dk. 42 Adnan, Dk. 81 Pawelek, Dk. 88 Musa (Konyaspor) Goller: Dk. 86 Robak, Dk. 90 artı 1 Grajciar, Dk. 90 artı 3 Ali Dere (Konyaspor), Dk. 90 Ömer Şişmanoğlu (Kayserispor)