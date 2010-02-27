Kayserispor: 0 Beşiktaş: 1

Turkcell Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'la karşılaşıyor.



Ligin 20. haftasında 4-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinden sonra Gaziantepspor'a deplasmanda 2-0 yenilen ve 22. haftada ezeli rakibi Galatasaray'la evinde 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Kayseri deplasmanından 3 puan alarak zirve yarışına dahil olmak istiyor.

Sahasında oynadığı son 3 lig maçını kaybetmeyen Kayserispor ise evinde Beşiktaş'ı yenerek bu geleneğini sürdürmenin ve şampiyonluk mücadelesinde iddialı hale gelmenin peşinde.

İlk 11'ler

Kayserispor: Souleymanou, Mehmet Eren, Serdar, Aydın, Hakan, Abdullah, Mohammed, Bayram, Ömer, Makukula, Gökhan

Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, İbrahim Kaş, Sivok, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Fabian Ernst, Fink, Tello, Ekrem, Bobo

Hakemler: İlker Meral, Serkan Malkoç, Asım Yusuf Öz



Önceki maçlar

Beşiktaş ile Kayserispor, ligde 30. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 29 maçta Beşiktaş 16, Kayserispor 7 galibiyet alırken, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların toplam 42 golüne, sarı-kırmızılılar 27 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Kayserispor 1-0 kazandı.



Kayseri'deki maçlar



Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda evsahibi ekibin galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de evsahibi ekip 6, Beşiktaş 4 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar Kayseri'de 12 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.



Kayserispor evindeki son 3 maçı da kazandı



Kayserispor, kendi evindeki son 3 maçta da Beşiktaş'ı yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2006-07 sezonunda 3-0, 2007-08 sezonunda 2-0, geçen sezon da 1-0 galip gelerek, Beşiktaş'a puan kaptırmadı.