Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 2

Turkcell Süper Lig'de Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk ediyor



İLK YARI

Dakika 1. Karşılaşmaya başlama vuruşu ile Beşiktaş başladı

Dakika 2. Ani gelişen Beşiktaş atağında Fink ceza sahasına topu gönderdi gelen topa Tello sert vurdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı

Ülkesindeki depremden dolayı Tello gol sevincini pek fazla yaşamadı

Dakika 6. Orta sahadaki ikili mücadele hakem Tello'nun Abdullah'a yaptığı harekete faul çaldı

Dakika 7. Ekrem'in kaptırdığı topla Serdar süratli bir şekilde Beşiktaş ceza sahasına girmek üzereyken pasını Ömer topu kontrol edemedi kaleci Rüştü topa sahip oldu

Dakika 9. Makukula ceza yayının hemen önünde gelen topu kontrol etmek istedi yere düştü hakemden bir faul bekledi hakem devam dedi

Dakika 10. Fink'in hatalı pasında Aydın uzun bir pasla Hakan'ı topla buluşturmak istedi hızlı giden top taca çıktı

Dakika 11. Serdar'ın kafa pasında Ömer topla ceza sahası içinde buluştu hakem düdüğünü çaldı pozisyon offside

Dakika 12. Makukula ceza yayı önünde topla buluştu kendisini Ferrari marke ederken Ferrari yerde kaldı hakem İlker Meral oyunu durdurdu faulü verdi

Dakika 13. Tello'nun defansın arkasına attığı akıllıca uzun pasa Bobo koştu topu kontrol etti ceza sahasına girdi kaleci Souleymanou'yu karşısına aldı güzel bir plase ile topu kaleye gönderdi top yan direkten oyun alanına döndü

Dakika 15. Ernst'in uzun pasına koşan Tello ceza sahasında topla buluşmak isterken kaleci Souleymanou çıktı ve topu kontrol etti

Dakika 16. Ceza sahasında topla buluşan Bobo kaleye şutunu çekti defansa çarpan top yan ağlarla buluştu, Beşiktaş bir jorner kazandı

Dakika 17. Kayserispor'da Treoisi saha kenarında oyuna girmek için ısınıyor

Dakika 19. Orta sahadan gelen uzun pasa Bobo koştu yetişti kontrol etmek isterken ayağı kaydı düştü Ömer topu ve tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 20. Gökhan Emreciksin sol kanattan süratli bir şekilde Beşiktaş yarı sahasına geçti İbrahim Kaş kademeye girdi ve yatarak topu taca gönderdi

Dakika 21. Kayserispor'da Bayram'ın yerine Treoisi oyuna girdi

Dakika 23. Fink topla ceza sahasına girdi çalım atmak isterken topu kaybetti yaptığı presle topu tekrar kaptı ama top ayağından fazla açılınca top auta çıktı

Dakika 25. Treoisi'nin pasında Hakan topla buluştu ceza sahasına ortasını yaptı Makukula yükseldi topa vuramadı

Dakika 28. Makukula ceza sahasının dışından kaleye şutunu çekti top az farkla auta çıktı

Dakika 30. Tello yaptığı press sonucu topu Aydın'dan kaptı topuk pasıyla topu Bobo'ya kazandırdı Bobo ceza sahasına girdi pasını Ekrem'e verdi Ekrem'e de golü atmak kaldı ve takımını 2-0 öne geçirdi

Dakika 31. Abdullah'ın ceza sahası içinden çektiği sert şutu kaleci Rüştü güçlükle kontrol etti

Dakika 35. Orta sahada etkili olan Beşiktaşlı futbolcular bütün ikili mücadelelerden üstün çıkıyorlar, Mohammed Bobo'yu ancak faulle durdurabildi hakem faulü verdi

Dakika 36. Treoisi ceza sahası içindeki Ömer'e pasını attı kademeye Ferrari girdi topu uzaklaştırdı

Dakika 37. Abdullan ceza sahasına koşu yapan Ömer'e pasını atmak istedi top Sivok'un kontrolünde auta çıktı

Dakika 38. Tello yatarak topa müdahale ederek topu taca gönderdi hakem bu harekete faul verdi ve Tello'ya sarı kart gösterdi

Dakika 40. Tello'nun pasında ceza sahasının önünde topla buluşan Fink bekletmeden şutunu kaleye çekti kaleci Souleymanou topu kontrol etti

Dakika 41. İbrahim Toraman Gökhan'dan topu kaptı ileriye doğru pasını attı ama bu geri pas gibi kaleci Souleymanou'ya gitti

Dakika 42. Tello ceza sahasında topla buluştu müsait drumdaki İbrahim Üzülmez pas istedi Tello ona atmadı uzak köşedeki Bobo'ya pasını verdi Bobo'nun çaprazdan şutu yandan auta çıktı, Tello pas vermediği için İbrahim'den özür diledi

Dakika 45. Maçın dördüncü hakemi ilk yarıya bir dakika eklendiğini belirtti

Dakika 45+1 Ekrem topla korner çizgisine kadar indi ceza sahasına ortasını yaptı Bobo topla buluştu hiç beklemeden şutunu kaleye çekti ama şutu kötü bir şekilde auta çıktı

Dakika 45+1 Maçın hakemi ilk yarıyı bitirdi

Turkcell Süper Lig’deki Kayserispor-Beşiktaş maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: İlker Meral, Serkan Malkoç, Asım Yusuf Öz

Kayserispor: Souleymanou, Mehmet Eren, Serdar, Aydın, Hakan, Abdullah, Mohammed, Bayram, Ömer, Makukula, Gökhan

Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, İbrahim Kaş, Sivok, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Fabian Ernst, Fink, Tello, Ekrem, Bobo



Maçtan notlar

Turkcell Süper Lig’deki Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması, bilet fiyatlarının 15 ve 30 liradan satılması nedeniyle büyük ilgi gördü. Karşılaşmayı 2 bini Beşiktaşlı yaklaşık 20 bin seyirci izledi.



Maçta toplam 1600 polis ve özel güvenlikçi görevlendirildi. Karşılaşma için çevre illerden çok sayıda futbolsever, Kayseri’ye geldi. Polis ekipleri, taraftar otobüslerini kent girişinden itibaren eskort eşliğinde stadyum çevresine yönlendirdi.



Tribünlerin üzerlerindeki doğal gazlı ısıtıcıların çalıştırılması sonucu, hava sıcaklığının 3 derece olduğu stadyumda seyirciler soğuktan etkilenmedi.



Beşiktaşlı futbolcular üzerinde "Vergi geleceğimizin teminatıdır", Kayserispor ise "Vergi varsa adınız var, kazanan Türkiye için her çarpan yüreğe ihtiyaç var" yazılı pankartla sahaya çıktı.



Kayserispor’da Cangele, sarı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer alamadı.