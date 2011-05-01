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Spor

KAYSERİSPOR: 0 

01 Mayıs 2011 22:58

-KAYSERİSPOR: 0 - BURSASPOR: 0 (İLK YARI) KAYSERİ (A.A) - 01.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Kayserispor-Bursaspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi. 10. dakikada Kayserispor defansının uzaklaştıramadığı topu kazanan Martin'in ceza alanı dışından sert şutunda top yandan auta çıktı. 13. dakikada ceza alanına giren Amrabat'ın şutunda defanstan dönen top, Selim'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, top auta çıktı. 32. dakikada Bursaspor'un kazandığı serbest vuruşu Vederson kullandı. Ceza alanında Ozan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. Karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz son erdi. Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Barış Şimşek, Mustafa Emre Eyisoy, Orkun Aktaş Kayserispor: Gökhan, Hasan Ali, Serdar Kesimal, Ufuk, Abdullah, Santana, Hamza, Ali Bilgin, Savaş (Dk. 44 Mehmet Eren), Ziani, Amrabat Bursaspor: Yavuz, Ömer Erdoğan, Serdar Aziz, Vederson, Volkan, Kirita, Bekir, Ozan, Ali Tandoğan, Martin, Miller  Sarı Kartlar: Dk. 24 Kirita (Bursaspor), Dk. 31 Selim, Dk. 45 Abdullah, Dk. 45 Serdar Kesimal (Kayserispor)

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