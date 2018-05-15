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Spor

Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-2

Oktay ENSARİ/KAYSERİ,(DHA) STAT: Kadir Has HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx) KAYSERİSPOR: Lung (x) - Lopes (x), Kana Bıyık (x) (Dk

15 Mayıs 2018 01:09

Oktay ENSARİ/KAYSERİ,(DHA)

STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)
KAYSERİSPOR: Lung (x) - Lopes (x), Kana Bıyık (x) (Dk. 34 Levent xx) Kucher (x), Erkan (x) (Dk. 74 Stojilkovic x), Sapunaru (xx), Boldrin (x), Deniz Türüç (x), Mendes (xx), Amorim (x) (Dk. 50 Güray xx), Kravets (xx)
AKHİSARSPOR: Fatih (xxx) - Lopes (xxx), Mustafa Yumlu (xx), Caner (xx), Ömer Bayram (xxx), Onur (xx) (Dk. 46 Aykut xx), Sissoko (xx), Barbosa (xx), Muğdat (xxx) (Dk. 82 Dany), Soner (xxx) (Dk. 88 Olcan), Seleznov (xxx)
GOLLER: Dk. 79 Kravets (Kayserispor) - Dk. 69 Seleznov, Dk. 73 Soner (Akhisarspor)
SARI KARTLAR:Kucher (Kayserispor) - Fatih (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanda Kayserispor\'u 2-1 mağlup ederek puanını 39\'a yükseltti ve ligde kalmayı garantiledi. Bu sonuçla Osmanlıspor; Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği\'nin ardından küme düşen üçüncü takım oldu. Kayserispor ise son haftaya 44 puanda girdi.

20\'nci dakikada Kayserisporlu Mendes\'in ortasında Kravets\'in ceza alanı içinde kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
37\'nci dakikada Deniz Türüç\'ün uzaktan şutu kaleyi bulamadı.
38\'inci dakikada Akhisarsporlu Seleznov, yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Seleznov kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Topu çekip düzeltirken Kayserispor defansı yerleşti ve bu oyuncunun şutu defansa çarparak kornere çıktı.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı: 0-0.
59\'uncu dakikada Seleznov, Kayserispor ceza alanına girdi. Seleznov\'un şutunu kaleci Lung son anda çeldi ve konuk takımın gol atmasına engel oldu.
69\'uncu dakikada Muğdat orta alandan hareketlendi. Seleznov, Kayserispor ceza alanına girdi ve kalesini terk eden Lung\'un altından topu filelere gönderdi: 0-1.
73\'üncü dakikada Seleznov, Deniz Türüç\'ten kaptığı pasla Muğdat\'ı hareketlendirdi. Muğdat\'ın pasıyla buluşan Soner yerden topu boş kaleye gönderdi: 0-2.
79\'uncu dakikada Güray\'ın soldan yaptığı ortada Kravets topu kafayla filelere gönderdi: 1-2.

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