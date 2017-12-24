Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

KAYSERİSPOR: Silviu (xx) - Lopes (xx)(Dk. 46 Bia xx), Kana Bıyık (xxx),Sapunaru (xx), Atila (x) - Kucher (xx)(Dk. 80 Espinoza xx), Badji (xx), Şamil (xx)(Dk. 68 Stojilkoviç x), Deniz Türüç (x), Mendes (x), Umut Bulut (xx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx) - Chebake (xxx), Sadık (xxx), Mina (xxx), Cissokho (xxx) - Pereira (xxx)(Dk. 80 Dening x), Azubuike (xxx), Murat Yıldırım (xxx)(Dk. 80 Rahman Buğra x), Aytaç (xx) - Turgut Doğan Şahin (x)(Dk. 57 Adem Büyük xx), Boutaib (xx)

SARI KARTLAR: Şamil Çinaz, Espinoza (Kayserispor) - Chebake, Mina, Aytaç, Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

GOL: Dk. 45 Boutaib (Evkur Malatyaspor)

Süper Lig 17\'nci hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kayserispor\'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma öncesi her iki sarı-kırmızılı takım da birlikte futbolseverleri el ele selamladı.

11\'inci dakikada Pereira\'nın ara pasında topla buluşan Murat Yıldırım, Kayserispor ceza alanına girdi. Murat Yıldırım\'ın sert şutunu kaleci Lung kornere attı.

19\'uncu dakikada Lopes\'in sağdan ortasında Umut Bulut\'un kafa vuruşunu kaleci Ertaç son anda tokatladı.

22\'nci dakikada bu kez Deniz Türüç\'ün soldan şutunu yine kaleci Ertaç yakaladı.

40\'ıncı dakikada Deniz Türüç\'ün kullandığı serbest atışta top kaleci Ertaç\'ta kaldı.

45\'inci dakikada Pereira\'ın ortasında ceza alanında Kayserispor defansını aşan topa Boutaib kafayla dokunarak, ilk yarının son dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.

54\'üncü dakikada Kayserisporlu Bia, ceza alanında kaleci Ertaç\'la karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden şutunu kaleci Ertaç ayağıyla uzaklaştırdı.

80\'inci dakikada Kayserisporlu Deniz Türüç\'ün falsolu vuruşu üst direğin hemen köşesinden auta gitti.

Kalan dakikalarda Kayserispor\'un baskısı beraberlik golünü getirmedi ve sarı kırmızılılar, bu sezon Süper Lig\'de ilk kez kendi evinde yenildi.

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