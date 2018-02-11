Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1 - 1

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA) -

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx),Kemal Yılmaz (xx), Serkan Olguncan (xx)

KAYSERİSPOR: Silviu (xx)- Lopes (xx), Kana Bıyık(xxx), Kucher (xx), Atila (xx) (Dk. 88 Erkan Kaş ), Badji (xx), Şamil (xx), Güray (xx)(Dk. 58 Varela xx), Deniz Türüç (xx), Mendes (xxx) (Dk. 80 Amorim x), Umut Bulut (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Bjarsmyr (xx), Auremir (xx), Medjani (xx), Hakan Bilgiç (xx), Ndinga (xxx),Rybalka (xxx) (Dk. 83 Henri Saıvet ), Hakan Arslan (xx), Emre (xx), Bifouma (xx) (Dk. 46 Muhammet xx), Kone (x) (Dk. 41 Robinho xx)

SARI KART : Lopes, Umut Bulut, Şamil, Varela (Kayserispor) - Kone, Robinho (Demir Grup Sivasspor)

GOLLER: Dk. 52 Robinho (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 67 Umut Bulut (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında Kayserispor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçun ardından ev sahibi ekip puanını 35\'e, Demir Grup Sivasspor ise puanını 31\'e yükseltti.

Karşılaşma öncesi her iki takım Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) aldıkları özel izinle kollarına \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerler için siyah bant taktılar.

18\'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında Bifoma, Kayserispor ceza alanına girerken şutunu attı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

33\'üncü dakikada Lopes\'in sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Bulut dokunamadı. Bu pozisyonun devamında Mendes\'in kullandığı korner atışında bu kez Kana Bıyık, topa dokunamayan isim oldu.

36\'ncı dakikada Deniz Türüç pasıyla hareketlenen Güray\'ın sert ortasını kaleci Tolgahan çift yumrukla uzaklaştırdı.

41\'inci dakikada Kayserispor savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Umut Bulut, kalesini terk eden Tolgahan\'ın üzerinden topu aşırttı ancak top az farkla aut gitti.

53\'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Robinho geçti. Brezilyalı oyuncunun vuruşu sağ direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1.

59\'uncu dakikada Varela\'nın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Tolgahan 2 hamelede kontrol etti.

67\'nci dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Badji\'nin yaptığı ortada Sivasspor savunması topu uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Umut Bulut\'un şutu kaleci Tolgahan\'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1:

84\'üncü dakikada Umut Bulut\'un, ceza sahası içindeki şutu kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

88\'inci dakikada Deniz Türüç\'ün kullandığı korner atışında Şamil topu yakın mesafeden auta attı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1-1\'lik eşitlikle ayrıldı.