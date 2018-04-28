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Spor

Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- STAT: Kadir Has HAKEMLER : Halil Umut Meler (x)-Kerem Ersoy (xx),Alpaslan Dedeş (xx) KAYSERİSPOR : Lung (xx)-Lopes (xx), (Dk

28 Nisan 2018 18:41

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)-

STAT: Kadir Has
HAKEMLER : Halil Umut Meler (x)-Kerem Ersoy (xx),Alpaslan Dedeş (xx)
KAYSERİSPOR : Lung (xx)-Lopes (xx), (Dk. 70 Kana Bayık xx), Levent (xx) ,Sapunaru (x), Atila (xx), Şamil (x) (Dk. 57 Kravets xx ),Badji (xx),Boldrin (xx),Deniz Türüç (x) (Dk. 25 Mendes xxx), Amorim (xx),Umut Bulut ( xx)
AYTEMİZ ALANSPOR: Haydar (xxx)-Gassama (xx),Welinton (xx),Tzavellas (xx),Nsakala (xx), Manıatias (xx),Taha (xx),Villafanez (xxx), Emre Akbaba (xx), (Dk. 80 Cenk Ahmet xx ) Fernandes (x) (Dk. 46 Efecanxx) -Douglas (xx) (Dk. 90 Fofana)
GOLLER : Dk. 78 Boldrin (Kayserispor), Dk. 46 Efecan , Dk.  86 Douglas (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR : Lopes, Şamil, Umut Bulut (Kayserispor) , Emre Akbaba (Alanya Aytemiz )
KIRMIZI KART : Dk. 85 Sapunaru (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kayseri deplasmanından 3 puan aldı. 
27\'nci dakikada Alanyasporlu Welinton\'un ceza alanındaki kafa vuruşunu kaleci Lung, son anda harika bir kurtarışla kornere çeldi. 
37\'nci dakikada Villafanez\'in kullandığı serbest atışta, top Kayserispor ceza sahasına süzüldü. Meşin yuvarlağa yükselen Taha\'nın kafa vuruşu yan direkten döndü. İlk yarı golsüz kapandı :0-0
46\'ncı dakikada oyuna yeni giren Efecan, Villafanez\'in ara pasıyla ceza alanı çaprazında topla buluştu. Efecan\'ın sert şutu filelerle buluştu : 0-1
55\'inci dakikada Umut Bulut- Mendes verkaçında, Mendes, Boldrin\'in önüne topu yuvarladı. Ceza alanına giren Boldrin topu kalesini terk eden Haydar\'a çarptırınca, sarı kırmızılılar beraberlik golünden oldu. 
78\'inci dakikada Mendes, Alanyaspor ceza alanına kadar çalımla sokuldu. Yaptığı ortaya Boldrin dokundu ve topu ağlara gönderdi : 1-1
81\'inci dakikada Alanyaspor kalesindeki tehlikede önce Mendes, sonra Umut Bulut\'un şutları kaleci Haydar\'dan döndü. 
86\'ncı dakikada , sarı kartı bulunan Sapunaru\'nun Douglas\'a yaptığı hareketi orta hakem Halil Umut Meler, kırmızı kart ve penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Douglas skoru 1-2 yapan golü attı.

(FOTOĞRAFLI)
 

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