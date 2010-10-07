-KAYSERİ'NİN ULAŞIMDAKİ BAŞARISI TESCİLLENDİ KAYSERİ (A.A) - 07.10.2010 - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu hafif raylı sistem (KAYSERAY), Uluslararası Taşımacılar Birliği (UITB) tarafından ''En İyi Hafif Raylı Sistem Kentsel Entegrasyonu'' ödülünü kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, ulaşım alanında büyük uğraşlar verdikleri çalışmalar neticesinde elde ettikleri başarıların mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Toplu taşıma ve sisteminin Kayseri ile entegrasyonunun Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından tescillendiğini ifade eden Özhaseki, şu bilgileri verdi: ''Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği, 2010 Yılı 10. Hafif Raylı Sistemler Madrid Konferansı çerçevesinde, yaratıcılık, yenilikçilik ve orijinallik kriterlerinde ödüller verileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda raylı sistem projeleri, En İyi Hafif Raylı Sistem Kentsel Entegrasyon Projesi, En İyi Müşteri İnisiyatifi, Çalışan Sadakati ve Yetenek Odaklı İnsiyatif, En Çok Çevre Dostu Projesi ve En İyi Hafif Raylı Sistem Projesi kategorilerinde değerlendirildi. UITB'in düzenlediği yarışmada, Kayseri Hafif Raylı Sistemi, 'En İyi Hafif Raylı Sistem Kentsel Entegrasyonu' dalında ödül almaya layık görülmüştür. Bu ödül ile KAYSERAY'ın şehir kimliğiyle, çevreyle ve toplu taşıma araçlarıyla uyumlu bir şekilde çalışması tescillenmiş oldu.'' Özhaseki, ödülü İspanya'nın Madrid kentinde 18-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Hafif Raylı Sistemler Konferansı kapsamında alacaklarını bildirdi. -UITB Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITB), 90 farklı ülkeden 3 bin 200 üyesi ile toplu taşımacılık sektöründe dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. 1885 yılında kurulan birliğin bünyesinde toplu taşımacılık işletmecileri, yerel ve ulusal düzenleyici idareler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlar yer alıyor. Merkez ofisi Brüksel'de bulunan UITB'in dünya genelinde Roma, Moskova ve İstanbul gibi kentlerde ofisleri bulunuyor.