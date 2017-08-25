Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi eski Kaymakamı ihraç edildi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİnin Pınarbaşı ilçe kaymakamı iken, geçen yıl Aralık ayında FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görevden alınan Mehmet Haşim Çelik, son çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edildi.

Pınarbaşı’nın eski Kaymakamı Mehmet Haşim Çelik Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ bağlantılı 100’üncü dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere çağrıldığı Tokat’ta daha sonra gözaltına alındı. Çelik, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bünyan Kaymakamlığı’na da vekalet eden Çelik, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Eski Kaymakam Çelik, Resmi Gazete\'de yayınlanan 693 sayılı KHK ile kamudan ihraç edildi.

Diğer yandan Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) görevli 3 araştırma görevlisi, yine Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nde görevli bir tekniker ve adliyede görevli bir zabıt katibi de kamudan ihraç edilenler arasında yer aldı. Ülke genelinde de toplam 5 kaymakam, 5 kaymakam adayı ve 1 vali yardımcısı da görevlerinden ihraç edildi.

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