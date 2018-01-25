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Kayseri'nin ilçelerinde karla mücadele sürüyor

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mahalle yollarını açma çalışmaları sürüyor

25 Ocak 2018 20:21

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mahalle yollarını açma çalışmaları sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kent merkezinde tüm yollar ulaşıma açıldı. İlçelerde ise kapanan 327 mahalle yolundan 266’sı ulaşıma açıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki karla mücadele ekipleri, Bünyan’da 5, Develi’de 5, Pınarbaşı ilçesinde 50 ve Yahyalı ilçesinde ise 1 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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