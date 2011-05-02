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Spor

KAYSERİ'NİN 8 HAFTALIK HASRETİ BİTTİ KAYSERİ (A.A)

02 Mayıs 2011 14:07

-KAYSERİ'NİN 8 HAFTALIK HASRETİ BİTTİ KAYSERİ (A.A) - 02.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, 8 haftadır galibiyete hasret kalan Kayserispor, Bursaspor karşısında özlemini giderdi.  Ligin ilk yarısında ortaya koyduğu futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Kayserispor, ikinci yarıda kendisinden beklenen başarıdan uzaklaşmıştı. 23. haftada Trabzonspor karşısından beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 6 hafta üst üste sahadan yenik ayrıldı. Geçen hafta Galatasaray deplasmanından beraberlikle dönerek puanla tanışan Kayserispor, 8 haftalık galibiyet hasretine dün oynanan Bursaspor maçı ile son vermiş oldu. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla Avrupa kupaları hedefinden de uzaklaşan Kayserispor'da, Bursaspor galibiyeti ile birlikte yeniden umutlar yeşerdi. Eskişehirspor'un yenilmesiyle 6. sıraya yükselen sarı- kırmızılı ekip, Avrupa yolunu açmak için geriye kalan 3 maçı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Gelecek hafta, kendisi gibi Avrupa kapılarını zorlayan Eskişehirspor'a konuk olacak Kayserispor, daha sonra yine aynı hedef için mücadele eden Gaziantepspor'u sahasında ağırlayacak.

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