‘Kayserililer asker aleyhine kışkırtıldı’

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, "Kayseri'de sahte belge düzenlenerek bazı işletmelere gönderildiğini" ifade ederek, "Bölge halkının garnizon komutanı aleyhine kışkırtılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedelemek için kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir" dedi.





Tuğgeneral Gürak, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kayseri'de 18 Mart tarihinde 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nda gözaltına alınan ve Ankara'ya götürülen 3 astsubaydan biri tutuklanması ve 'fişleme iddiaları' ile ilgili bir soru üzerine, Tuğgeneral Gürak, "Geçen hafta bazı çevrelerin yürütülmekte olan soruşturmadan çok endişe duyup rahatsız olduklarının anlaşıldığını belirtmiştik" karşılığını verdi.



Garnizon Komutanı'na atfen yapılan iddialarla ilgili olarak konunun incelendiğini bildiren Tuğgeneral Gürak, yapılan incelemede Kayseri Garnizon Komutanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği kapsamındaki yetkileri dâhilinde, tüm garnizonlarda olduğu gibi Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü'nden askeri personelin girmesinin sakıncalı olacağı ve olay çıkması muhtemel mahalle, sokak, kafe, kıraathane, internet kafe, pastane, müzik evi, lokanta ve otel gibi yerlerin bildirilmesini talep ettiğini anlattı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirilen adreslerin komutanlık tarafından personele duyurulduğunu ifade eden Tuğgeneral Gürak, şunları kaydetti:



"Ancak, bu emirde yer alan adreslerin il emniyet müdürlüğünden elde edildiğine ilişkin ifadelerin maksatlı olarak yazıdan çıkarılarak, belgede tahrifat yapılmak suretiyle, garnizon komutanlığının sanki kendi inisiyatifi ile hareket ettiği yönünde sahte belge tanzim edildiği, bu belgenin işletme sahiplerine gönderildiği, bölge halkın garnizon komutanı aleyhine kışkırtılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedelemek için kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.



Diğer yandan, aynı şekilde 'karargah evleri' kapsamında tutuklu olan bir albaya yardım edilmesi gerektiğine ilişkin ayrı bir sahte belge düzenlenmiş, bunun da Türk Silahlı Kuvvetleri iç yazışmasıyla dağıtımı yapılmış, ancak failleri yakalanmıştır.



Garnizon Komutanı'nın malum soruşturma ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmüştür. Konuya ilişkin adli soruşturma Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı'nca yürütülmektedir."

