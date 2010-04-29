Kayseri’den Karabük’e Samsun’dan merkeze

T24

Valizini topladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yumruklandığı Kayseri’nin Emniyet Müdürü Arif Akkale Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne; eski DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün yumruklandığı Samsun’un Emniyet Müdürü Muzaffer Erkan da Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.İçişleri Bakanlığı kararına göre Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne Karabük Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne Arif Akkale, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne de Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın atandı.Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne, Iğdır Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne de Polis Başmüfettişi Cemil Tonbul getirildi. Bakan Yıldız’ın şehit cenazesine katıldığı Garnizon Şehitliği’nde 19 Nisan’da yumruklanarak burnunun kırılmasının ardından Kayseri Valiliği’nce İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istenmişti. 22 Nisan’da kente gelen iki mülkiye başmüfettişi 26 Nisan’da soruşturmayı tamamlayıp Ankara’ya dönmüştü.Eşyalarını toplayan Akkale, “Kimseye kırgınlığım yok, Türkiye bizim için önemli. Kayseri, Karabük olması çok da önemli değil” dedi. Muş’un Bulanık ilçesinde iki kişinin ölümü ve dört kişinin de yaralanmasıyla ilgili davanın 12 Nisan’da güvenlik nedeniyle Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesinin ardından, adliye çıkışı duruşmayı takip eden Türk de yumruklanmıştı. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla iki mülkiye başmüfettişi de Samsun’da görevlendirilmişti. Van’da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a yönelik taşlı ve yumurtalı saldırı olayıyla ilgili il emniyet müdürü Şükrü Rafet Mert’le ilgili atama işlemi yapmaması dikkati çekti. Müfettişler, Baykal’a yönelik eylem sonrasında emniyetin sahte görev listesi hazırladığını tespit etmişti. Buna karşın bakanlık Van’da henüz bir atama işlemi yapmadı.