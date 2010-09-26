Kayseri'den gol sesi çıkmadı!

T24- Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-Mavililer, geçen hafta sahasında Manisaspor'a 3-1 yenildikten sonra bu maçta da galip gelemedi ve son 2 haftada 5 puan kaybetti.



90 dakika boyunca iyi futbol izlemek isteyen futbolseverlerin hayal kırıklığına uğradığı mücadelede gol pozisyonu açısından oldukça kısır bir maç oynandı.



Konuk Trabzonspor'un ortasahada daha baskın bir görüntü çizdiği karşılaşmada ik takım da son paslarda başarısız oldu. Kayserispor'un bir golünün ofsayt gerekçesiyle verilmediği maçta Trabzonspor son dakikalarda gol arasa da bu amacına ulaşamadı ve 90 dakika başladığı gibi golsüz sona erdi.



Trabzonspor, 79. dakikada Giray'ın 10 kişi kalmasıyla kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etti.



KAYSERİSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Bünyamin Gezer, Erdem Bayık, Asım Yusuf Öz



KAYSERİSPOR: Souleymanou, Hasan Ali, Serdar, Aleksandre, Ufuk, Troisi (Dk. 37 Ömer Hasan), Marcelo (Dk. 88 Moritz), Mehmet Eren, Santana, Furkan (Dk. 65 Abdullah Durak), Önder Turacı

TEKNİK DİREKTÖR: Şota Arveladze



TRABZONSPOR: Onur, Serkan, Giray, Egemen, Hrvoje Cale, Selçuk, Colman, Burak (Dk. 69 Yattara), Engin, Carlos Gomes (Dk. 46 Umut), Teofilo Antonia Dk. 80 Ceyhun)

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



SARI KART: Dk. 18 Troisi, Dk. 86 Marcelo (Kayserispor), Dk. 48 Burak, Dk. 50 Giray, Dk. 84 Selçuk, Dk. 88 Cale (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 79 Giray (Trabzonspor)



İlk yarıdan pozisyonlar



2. dakikada Engin'in soldan ceza alanına yaptığı ortada top kalenin üzerinden auta gitti.



4. dakikada Mehmet Eren'in uzun pasında Troisi topla buluşamayınca, kalesinden çıkan Onur topu 2 hamlede alarak tehlikeyi önledi.



12. dakikada ceza alanına giren Serkan'ın vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.



19. dakikada Selçuk'un soldan kullandığı serbest vuruşta top Kayserispor kalecisi Souleymanou'nun ellerinde kaldı.



25. dakikada Hasan Ali'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.



26. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Teafilo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üzerinden auta çıktı.



35. dakikada Teofilo'nun yaptığı sert vuruşta kaleci Souleymanou topu 2 hamlede kontrol etti.

39. dakikada Aleksandere'nin ters kafa vuruşunda top kendi kalesine giderken Souleymanou son anda gole izin vermedi.



42. dakikada Hasan Ali orta alandan aldığı topla Trabzonspor ceza alanına girdi ancak vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



İkinci yarıdan pozisyonlar



48. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Souleymanou topu tokatlayarak önledi, defans topu uzaklaştırdı.



50. dakikada Kayserisporlu Ufuk'un kullandığı serbest vuruşta Aleksandere kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi, ancak maçın hakemi Bünyamin Gezer ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.



60. dakikada Burak'ın sağdan ortasında Umut geç kalınca topu kaybetti.



62. dakikada Burak'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.



68. dakikada Selçuk'un ceza alanında yaptığı sert vuruşta, kaleci Souleymanou uçarak topu kornere gönderip gole izin vermedi.



79. dakikada 2. sarı kartını gören Giray, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



89. dakikada Trabzonspor ceza alanında oluşan karambolde, Ömer 2 kez topa vuramayarak pozisyonu değerlendiremedi.



