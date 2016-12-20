Kayseri'deki terör saldırısını da TAK üstlendi

Kayseri'de 14 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlendi. Örgüt, iki hafta önce yayınladığı açıklamayla İstanbul'da düzenlenen terör saldırılarını da üstlenmişti. Dolmabahçe ve Maçka Parkı'nda eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Kayseri'de halk otobüsündeki çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, Beşiktaş'taki çevik kuvvete yönelik bombalı araç saldırısından tam bir hafta sonra düzenlenen saldırıda Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etmişti. Saldırıda 14 asker şehit olmuş, 12'si yoğun bakımda 5'i ağır 55 kişi yaralanmıştı.

Örgüt, saldırıyı üstlendiklerini sitelerinden yaptıkları bir açıklama ile duyurdu.

TAK nasıl kuruldu?

PKK'nın Kandil'deki sözcülerinden "Roj Kandil" TAK'ın kökeni ve örgüte karşı durumu konusunda 2010 yılında CNN International'a şu açıklamayı yapmıştı:



"TAK’ta yer alanların bazılarının geçmişte bizim içimizde olduğu doğrudur. Ancak politikalarımızı eleştiriyorlardı. Bizi çok pasif ve yumuşak görüyorlardı. Silahlı mücadelenin tırmandırılmasından yana olduklarını söylüyorlardı. Sonradan bizimle yollarını ayırdılar. Fakat onlar da Öcalan’ı önder olarak kabul ediyorlar. Öcalan’ın yakalanma sürecinin hemen ardından bizim içimizde ciddi sıkıntılar ve sorunlar yaşandı. Bazı arkadaşlar, 'Önderlik ateşkes yaptı, ama devlet bundan anlamadığı gibi ona karşı komplolar geliştirdi” diyorlardı. Sonra içimizde eleştiri getiren bazı unsurlar giderek ekipleştiler. Bu ekip hızla uçlaştı, uçlaştı ve bizden koparak kendi örgütlenmesini kurdu.

(TAK’ın PKK’nın şehir kolu olduğu iddiaları doğru mu' sorusu üzerine) TAK içindeki bazı unsurların bizden kopmuş olmaları nedeniyle bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Aramızda hiçbir ilişki yok. Anladığım kadarıyla, Öcalan’a bağlı ve sadıklar."