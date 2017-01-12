Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin 4 asker gözaltına alındı

Kayseri'de geçen ay 14 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında 4 asker gözaltına alındı.
Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturmada, aynı birlikte görevli 4 asker gözaltına alındı.
Saldırı soruşturmasında daha önce terhis olanların aralarında bulunduğu 3 bine yakın askerle ilgili inceleme yapıldı.
İncelemenin ardından 4 er ve erbaş gözaltına alındı.
Zanlıların, çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içinden halk otobüsüyle kent merkezine taşındığı bilgisini sızdırmış olabilecekleri şüphesi üzerinde duruluyor.
Soruşturmada gözaltında bulunan toplam 23 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.
17 Aralık'ta Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, Erciyes Üniversitesi önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 14 asker şehit olmuştu.