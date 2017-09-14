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Kayseri'deki suç örgütü davasında 4 tahliye

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, suç örgütü üyesi olmakla suçlanan 5'i tutuklu 27 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

14 Eylül 2017 15:31

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, suç örgütü üyesi olmakla suçlanan 5\'i tutuklu 27 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, işadamı Remzi Ç., Aziz Ç., Mahmut Ö. ve Mehmet İ. tahliye edildi, Veis İ.\'nin ise tutukluluğunun devamına karar verildi.
Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanıklar Remzi Ç., Aziz Ç., Mehmet İ., Mahmut Ö., Veis İ. getirildi. Duruşma salonunda ayrıca tutuksuz sanıkların ço23\'ü hazır bulundu. Geçen yıl 27 Ekim de \'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme\' suçlarından haklarında dava açılan sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek tahliye edilmelerini istedi. Dava ile ilgili 3 tanık dinlendi.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan müzakere sonrası verilen ara kararda tutuklu sanıklar Remzi Ç., Aziz Ç., Mehmet İ. ve Mahmut Ö.\'nün tahliyelerine, tutuklu sanık Veis İ.\'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar ardından mahkeme koridorunda bekleyen yakınları sevinç çığlıkları attı. Dava 15 Aralık tarihine ertelendi.

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