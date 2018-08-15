Kayseri'deki sosyal tesislerde ABD menşeli içecek ve yiyecek satılmayacak

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR şirketi tarafından işletilen sosyal tesislerde, boykot kararı alınarak, ABD menşeli içecek ile yiyeceklerin alımı ve satımı durduruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in talimatı doğrultusunda, KAYTUR tarafından işletilen sosyal tesislerde satılan ABD menşeli içecek ve yiyecekler belirlendi. Sosyal tesislerde bu ürünlerin alımı ve satımı durduruldu. Öte yandan KAYTUR tesisleri dahil 22 restoran ve kafe ile içecek satışı yapılan 4 ekmek büfesinde de ABD menşeli yiyecek ve içecek satışı yapılmayacak.