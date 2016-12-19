Kayseri’deki saldırıda yaralanan askerler, patlamadan beş dakika önce selfie çekmiş

Kayseri’de çarşı iznine çıkan 14 askerin hayatını kaybettiği, 55 askerin yaralandığı bombalı terör saldırısından beş dakika önce askerlerin selfie çekerek paylaştığı, beş dakika sonraysa patlamanın gerçekleştiği ortaya çıktı.

Vatan’dan Esra Can Sinav ve Dilay Aydın’ın haberine göre, saldırı öncesi 08.43’te otobüste çekilen selfiede askerlerin çarşı izni öncesi birlikte kameraya gülümsedikleri görülüyor. Fotoğrafa poz veren askerlerin tamamı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Ancak fotoğraf, bombalı saldırının hedefi olan otobüste çok sayıda er ve erbaşın bulunduğunu gösteriyor.

Fotoğrafı, Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden 26 yaşındaki er Halit Kapullu çekmişti.

Terhisine tam 33 gün kalan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Kapullu, hastane odasından fotoğraflarını da sosyal medyadaki hesabından “Fotoğrafı 08.43’te paylaşmışım, iki dakika sonra patlama oldu. Alacak nefesimiz varmış. Rabbim şehitlerimizi yanına aldı” notuyla paylaştı.

Aynı karede yer alan diğer askerler Kocaali Salihspor’da futbolcu olan İlker Bal, bilişim öğretmeni Gökhan Keskin, Hakan Şimşek Yakar ve Hamza Şolt’un Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavileri devam ediyor.