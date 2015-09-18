Kayseri'deki "paralel" operasyonunda gözaltına alınan herkes serbest

Kayseri’de 'parelel yapı' operasyonu kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında tanınmış işadamlarının da bulunduğu 11 kişinin hepsi serbest bırakıldı.

Kayseri’deki soruşturmada gözaltına alınanlardan Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı işadamı Mehmet Filiz, işadamı Ahmet Türkmen, H.G, V.D, Ö.K. ve N.S adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boydak, adliye çıkışında yaptığı açıklamada "Üniversiteyi kurarken bir gün böyle bir davadan dolayı yargılanacağımız aklımıza gelmedi, ama pişman değilim. Onu da özellikle belirtmek isterim. Bizim gayemiz, ülkemize, topluma, doğduğumuz topraklara mümkün olduğunca destek olabilmek... Attığımız her adımda pusulamız, hukuki ve vicdani prensipler ve onlara yüzde yüz saygıdır. Aynı hassasiyeti beklemek de bizim hakkımızdır" diye konuştu.

Memduh Boydak, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "İki gündür gözaltında olduğum için önceki gün 5, dün de 2 şehidimiz olduğunu biliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah ülkemiz bu terör belasından bir an önce sıyrılmasını temenni ediyorum. Aslında bu sıkıntılar içerisinde böyle bir konuyla gündemde olmayı arzu etmezdim. Şimdi biliyorsunuz, 2 gündür buralardayız. Devam edegelen bir soruşturmadan dolayı buralardayız. 16 Eylül 2015 sabahı Melikşah Üniversitesiyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde ifademe başvurulmak üzere emniyete çağrıldım. Hukuka ve Türk adaletine olan saygımız ve inancımız, Mütevelli Heyet Başkanlığını yürüttüğüm üniversitemiz hakkındaki sorulara içtenlikle cevap verdim. Ülkemizin yetişmiş insan gücüne katkı sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulan 2009 yılında da eğitime başlayan, yapılan insan kaynağı ve altyapı yatırımlarıyla kısa sürede saygın eğitim ve öğretim kurumları arasına katılan Melikşah Üniversitesinin gelişimi için katkıda bulunduk. İnşallah bundan sonra da katkıda bulunmaya çalışacağız.