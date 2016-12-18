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Kayseri'deki oteller şehit ve yaralı yakınlarını ücretsiz ağırlayacak

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, saldırının ardından 50 kişilik sosyolog ve psikologdan oluşan bir ekip kurdu

18 Aralık 2016 00:14

Saldırının ardından şehit ve yaralı yakınları, Türkiye'nin farklı kentlerinden Kayseri'ye geldi.

Kentteki çeşitli hastanelerde tedavileri devam eden yaralıların yakınlarının hüzünlü bekleyişleri devam ediyor.

Saldırıda şehit düşen 14 askerden 7'sinin naaşları, düzenlenen törenle akşam saatlerinde memleketlerine gönderildi.

Diğer şehitlerin naaşları otopsi işlemlerinin ardından yarın düzenlenecek tören sonrası memleketlerine uğurlanacak.

Öte yandan, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, saldırının ardından 50 kişilik sosyolog ve psikologdan oluşan bir ekip kurarak, şehit ve yaralı ailelerine psikolojik destek sağlıyor.

Kayseri'deki 3 otel ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, otopsi işlemleri devam eden şehitler ve yaralı ailelerinin konaklamaları için ücretsiz yer tahsis ettiklerini duyurdu.

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