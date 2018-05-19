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Kayseri'deki kutlamada bayrak şov

KAYSERİ (DHA)-KAYSERİ'DE Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri Atatürk Spor Sitesi'nde yapıldı

19 Mayıs 2018 16:28

KAYSERİ (DHA)-KAYSERİ\'DE Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri Atatürk Spor Sitesi\'nde yapıldı. İtfaiye Lisesi öğrencilerinin bayrak şovu alkış aldı.
Cumhuriyet alanındaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törenler, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Atatürk Spor Sitesi\'ndeki kutlamalarla devam etti. Buradaki töreni Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve il protokolü izledi. Gösteriler, Kayseri Büyükşehir Belediye itfaiyesinin iki yüksek direk arasına kurduğu halatlardan İtfaiye Lisesi öğrencilerinin bayraklarla alana inmesiyle başladı. Bunu karate, güreş, mehter, halk oyunları gösterileri izledi. Vali Süleyman Kamçı ve protokol mensuplarının çeşitli spor dallarındaki sporcuların bulunduğu stantları geçmesiyle tören sona erdi. Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı\'na Kayserili motoriklet tutkunları da geçit resmi ve gösteri yaparak, renk kattı

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