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Kayseri'deki FETÖ davasında iş insanı beraat etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, farklı mesleklerden 4 tutuksuz sanığa ceza yağdı

12 Nisan 2018 17:10

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, farklı mesleklerden 4 tutuksuz sanığa ceza yağdı. Tutuksuz yargılanan iş insanı Şafak Çivici ise beraat etti.
Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis üyesi tutuksuz sanık Şafak Çivici hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Çivici, beraatını istedi. FETÖ ile anılmaktan dolayı şaşkın olduğunu söyleyen Şafak Çivici, \"Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki bu yapıyla uzaktan ya da yakından bir ilişkim asla olamaz. Whatsapp yazışmalarım bana ait, inkar etmiyorum. Ama o yazışmalarda FETÖ propagandası yapmadım. Örgüt elebaşını ya da örgütü övücü bir paylaşım yapmadım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Şafak Çivici\'nin beraatına karar verdi.
4.üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davalarda ise tutuksuz sanıklar Mesut C., Emine Ş., Ayşe Ö. ve Mustafa K. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. 
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, Ayşe Ö.\'yü \'silahlı terör örgütü üyeliği suçundan\' 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, aynı suçtan Mesut C.\'nin 7 yıl 6 ay, Emine Ş. ve Mustafa K.\'nin ise 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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