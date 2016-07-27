Kayseri'deki darbe soruşturmasında Aliye Boydak da gözaltına alındı

Kayseri'de, Gülen cemaatinin "imamlarından" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın da bulunduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince önceki gün gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve firari olan 13 kişiden Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak, polise teslim oldu. Uşak'ta yakalanan bir kadın da Kayseri'ye getirildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2'si kadın 15 kişi, adliyeye sevk edildi.

Zanlıların midibüse bindirilişi sırasında hastanenin acil servisi önünde bekleyen vatandaşlar "İnsan katilleri, vatan hainleri, 200 adamı yediniz" diyerek tepki gösterdi.

Gülen cemaatinin okulları ile yurtlarında eğitimcilik yapan ve düzenledikleri toplantılarla finans kaynağı temin ettikleri öne sürülen Abdullah C, Ali K, Halit Ş, İlhan C, Murat F, Tekin B, Yasin İ, Zafer Ç, Bilal K, Mehmet Y, Murat T, Ömer A. ve Yunus B. gözaltına alınmış, Aliye Boydak'ın da aralarında bulunduğu firari 13 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda bir dolarlar bulunmuştu.