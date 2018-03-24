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Kayseri'deki 'Çiftlik Bank benzeri firma'ya operasyonda bir kişi daha gözaltına alındı

Operasyon kapsamında daha önce 3 kişi tutuklanmıştı

24 Mart 2018 19:23

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi tutuklandı. Operasyonda 1 kişi daha gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile şube müdürleri V.M. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında bir şirket çalışanı daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İ.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Merkezi Kayseri'de bulunan firma hakkında Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı yönündeki şikayetler nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) rapor hazırlanmış, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu ve 44 bin civarında üyesi bulunduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda firmanın banka hesaplarına bloke konulmuş, firmadan hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

 

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