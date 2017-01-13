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Kayseri'deki bombalı saldırıyla ilgili 5'i asker 20 kişi tutuklandı

Saldırıda 14 asker şehit olmuştu

13 Ocak 2017 15:17

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bindiği halk otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak dün adliyeye sevk edilen 22 kişiden 20'si tutuklandı. Saldırıda 14 asker şehit olmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 17 Aralık’ta  Talas Caddesi Erciyes Üniversitesi kampusu önündeki otobüs durağında meydana gelen patlamadan sonra Terörle Mücadele şubesi (TEM) ekiplerince  İstanbul, Kayseri, Şanlıurfa, Van, Adana ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 26 kişi, önce Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı. Burada 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 22 şüpheliden 20’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol koşuluyla serbest kaldı. Yurt dışında oldukları saptanan 3 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı. 

Tutuklananlar

Kayseri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan şüpheliler şunlar: Kenan Ç., Ekrem U., Ümit K.,  Hüseyin P., Mehmet Y., Mehmet A., Barış K., Murat T., Serkan A., H. İbrahim K., Hasan E., Fahri D.  İ.H. Y., Hamit E. (patlatılan otobüs sürücüsü),  Abdurrahman Ç. (Asker) Semih A. (Asker)  Bilal U. (Asker) , Bedri Ö. (Asker) Ahmet A. (Asker)  Ahmet K.

İkisi adli kontrol koşuluyla serbest kalan 6 kişi de şunlar: Saldırıyı gerçekleştiren teröristin annesi Hürriyet Y, otobüsün sahibi Ali B. ile Elzem Ş., Mehmet E., Sedat D. ve Mehmet E.

 

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