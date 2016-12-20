Kayseri'deki bombalı saldırıda kullanılan aracın sahipleri: Polisin ihmali var; suçlu değil, mağduruz

Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda kullanılan aracın sahipleri, polisin ihmali olduğunu ileri sürerek "Aracımız öyle ki plakasını değişmeden Adana’ya kadar gidiyor. Burada polisin ihmali var ve biz suçlu değiliz. Bu hain saldırı bizi de mağdur etti" dedi.

İşte çalınan aracın patlatılma anı:

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Leylak'ın haberine göre, Şanlıurfa'da çalındıktan sonra, teröristlerin Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse yönelik bombalı saldırıda kullandığı hafif ticari aracın sahipleri, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Devteşti Mahallesi'nde oturan ve bir okulun kantinini işleten 51 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Yolcu, geçen cuma günü sabah saatlerinde kalktığında evinin önünde park halinde olan 63 K 1709 plakalı hafif ticari aracının çalındığını fark etti ve polise şikayette bulundu. Yolcu ailesi fertlerinin bulunmasını bekledikleri çalıntı araçları, bir gün sonra sahte plaka takılarak Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu, 56 kişinin yaralandığı terör saldırısında kullanıldı.

Saldırının ardından gerçek plakası saptanan aracın Şanlıurfa'dan bir gün önce çalınan 63 K 1709 plakalı hafif ticari araç olduğu anlaşılınca, aracın sahibi Mehmet Yolcu, eşi Makbule, oğlu Halil, kızları Derya ve Semanur ile yeğeni Ahmet Yolcu gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen anne ve 3 çocuğu ile yeğeni ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Yolcu'nun sorgulamasına ise devam ediliyor.

"Terörist değil, mağduruz"

Eşi halen gözaltında olan Makbule Yolcu, hain saldırıda 14 askerin şehit olmasıyla yüreklerinin yandığını söyledi. Olayda mağdur olduklarını gözyaşları içerisinde anlatan Makbule Yolcu şöyle dedi:

"Eşim sabah okul kantinine gitmek için evden çıktığı sırada park ettiği arabanın yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine polisi arayarak, çalıntı ihbarında bulunduk. Ertesi gün çok sayıda polis bizim eve gelerek, hepimizi gözaltına aldı. Biz ne olduğunu anlayamadık. Emniyete gittiğimizde aracın Kayseri’de patlatıldığını öğrendik. Beni ve çocuklarımı ifadeleri aldıktan sonra serbest bıraktılar. Eşimden halen haber alamıyoruz. Bu hain saldırı bizi de mağdur etti."

Polise 'ihmal' suçlaması

Kayseri'deki saldırıda kullanılan araçlarının çalınmasının ardından Şanlıurfa- Gaziantep otoyolundan geçtiğini kendi imkanlarıyla öğrendiklerini belirten Makbule Yolcu, bu durumu ilettikleri polislerin ise kendileriyle ilgilenmediğini öne sürerek şöyle devam etti:

"Araç çalındıktan sonra ihbarda bulununca polis, aracın halen Şanlıurfa içerisinde olduğunu söyledi. Biz ise gişelerden bilgi aldık ve otoyolda olduğunu polise söyledik. Ama kimse bizi dinlemedi. Eşim bu bilgileri polise verdiği sırada onu eve göndermişler. Hatta eşim; 'Sizi gidip şikayet edeceğim. Aracım çalındı neden ilgilenmiyorsunuz?' diye polislerle tartışmıştı. Eşim savcılığa şikayetçi olacaktı ama gözaltına alındı ve aracımızın saldırıda kullanıldığını öğrendik. Kayseri’de şehit düşen vatan evlatlarına her ana gibi biz de çok üzüldük. Eğer polis bizim bilgilerimiz üzerine hareket etseydi, vermiş olduğumuz bilgileri dikkate alsaydı, belki o canlı bomba yakalanır onca şehit vermezdik. Aracımız öyle ki plakasını değişmeden Adana’ya kadar gidiyor. Burada polisin ihmali var ve biz suçlu değiliz."

Makbule Yolcu öte yandan Burdur'da üniversite eğitimi gören oğlu Osman Yolcu'dan da 2 gündür haber alamadığını ve gözaltına alınmış olabileceğini ifade etti.

"Adana'ya giriş yaptığını öğrenip polisle paylaştık"

Yolcu ailesinin akrabası Sinan Köprübaşı, çalıntı araç için polise gidildiğinde aileye 'uyuşturucu bağımlıları çalmıştır, benzini bitince yol kenarına bırakırlar, buluruz' denildiğini öne sürdü.

Cuma sabahı aracın çalındığının fark edilmesiyle Mehmet Yolcu'nun polise şikayette bulunduğunu ve devamında otoyola girdiği bilgisine ulaştığıklarını kaydeden Köprübaşı şöyle konuştu:

"Akrabam olan Mehmet Yolcu, cuma sabahı aracının çalındığını fark edince durumu polislere bildiriyor. Evin önünde gerekli inceleme yapıldıktan sonra saat 07.30 sıralarında Emin Çavuş Polis Merkezi'ne ifade vermeye gittik. O sırada ekipler bize; çalıntı aracın Şanlıurfa sınırları içerisinde olduğu şehri terk etmediği söylendi. Karakola çalıntı ihbarında bulunduktan sonra kendi çabalarımızla aracın nerede olduğunu sorgulamaya başladık. Otoban gişelerinde tanıdıklar vasıtasıyla aracın sabah 05.03 sıralarında Şanlıurfa-Gaziantep gişelerinden otoyola giriş yaptığını, saat 16.00 sıralarında ise Adana'ya giriş yaptığını öğrendik. Biz bu ulaştığımız bilgileri daha sonra polisle paylaştık. Bu bilgiyi verdiğimizde polisler, nasıl ulaştığımızı da sordu. Ertesi gün sabah çok sayıda polis ekibi eve gelerek, Mehmet ile eşi, oğlu, kızları ve yeğenini gözaltına aldı. Biz gereken bilgileri polise verdik, onlar bize aracın şehir içinde olduğunu söylediler ve verdiğimiz bilgileri umursamadılar. Bizim söylediklerimize kulak asıp aracın peşine düşselerdi bu üzücü hadise belki yaşanmazdı. Biz bu olayda mağduruz ve bağlantımız yoktur. Mehmet Yolcu da halen boşu boşuna gözaltında tutuluyor."