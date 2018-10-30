Kayseri'deki balık tezgahlarında bol çeşit

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, havaların soğumasıyla balıkçılarda satış yoğunluğu yaşanıyor. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinden günlük olarak getirilen balıklar, denizi olmayan Kayseri\'deki tezgahlarda her keseye göre bulunduruyor. Kayserili balıkçılar, özellikle kilosu 7,5 TL hamsi ve 13 TL\'den satılan palamudun tercih edildiğini söyledi.

Kayseri\'nin Sivas Caddesi girişinde bulunan ve birbirinin yanında sıralanan balıkçılarda yoğunluk yaşanıyor. Balıkçı esnafı işlerden dolayı gayet memnun olduklarını belirterek, vatandaşların özellikle hamsi ve palamudu tercih ettiğini belirtti. Balık bolluğu yaşadıklarını da belirten esnaf, bir çok çeşit balık olduğunu ifade ederek, talepleri karşılayabildiklerini söyledi. Balık fiyatları ise hamsi 7,5 TL, mezgit 13,90 TL, palamut 13 TL, levrek 34,90 TL, çinekop 9,90 TL, uskumru 8,90 TL, lüfer 23,90 TL, somon 22,90 TL, çipura 24,90 TL ve istavrit 9,90 TL\'den satılıyor. Kayseri\'ye balık çeşitleri ağırlıklı olarak Samsun başta olmak üzere günlük olarak Karadeniz\'den ve Akdeniz bölgesindeki Mersin\'den soğuk zincir özellikle kamyonlarla gece yola çıkıp, sabah kente getiriliyor. Kayseri\'deki balıkçı tezgahlarındaki balık çeşitliliği, denizi olan illerdeki tezgahları hiç aratmıyor.



FOTOĞRAFLI