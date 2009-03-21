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Kayseri’deki ‘askeri fişleme’ sahte çıktı!

Kayseri Garnizon Komutanlığı'nın, kentteki bazı işletmeleri fişlediğine dair belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte belgeyi hazırlamakla suçlanan ve ifadelerinde Iş

21 Mart 2009 02:00

Kayseri Garnizon Komutanlığı'nın, kentteki bazı işletmeleri fişlediğine dair belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte belgeyi hazırlamakla suçlanan ve ifadelerinde Işık Evleri çevresinden olduklarını anlatan iki astsubay tutuklandı.

Geçen günlerde bazı gazetelerde yer alan habere göre, Kayseri'deki bazı işletmeler askeri personele yasaklanmıştı. Yasak, Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in imzasını taşıyan resmi belgeyle getirilmişti. Olay, askerlerin Kayseri'de fişlieme yaptığı suçlamalarına yol açmıştı.

Haberler üzerine askeri savcılık soruşturma başlattı. Astsubaylar Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç gözaltına alındı.

Soruşturma sırasında Astsubay Ali Baltay'ın verdiği iddia edilen ifadeler, dün Habertürk Gazetesi’nde yayımlandı. 
İfadeye göre astsubay Ali Balta, liseye gittiği Denizli'de ve görev yaptığı Kayseri'de Fethullah Gülen Cemaati’ne bağlı Işık Evleri'ne devam etti.

Yusuf adlı bir kişinin isteği üzerine de karargahiçi yazışmaların yapıldığı bilgisayar sisteminin şifresini ele geçirdi.

Astsubaylar, bu şifreyi kullanarak, emniyetten gelen, askeri personelin girmesinin sakıncalı olduğu yerler listesinin üzerinde değişiklik yaptı ve bu listeyi askerlere maletti.

Tümgeneral Ulugüler imzasını taşıyan ikinci bir sahte belgeyle de, karargahevleri soruşturmasında tutuklanan Albay Cengiz Köylü için halktan para yardımı yapması istendi.

Haftalık basın brifinginde Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak olayı ve sahtecilikten tutuklanan Astsubay Balta'nın gazetelere yansıyan ifadesini doğruladı. Tuğgeneral Gürak, listenin askerlere maledilerek bölge halkının Garnizon Komutanı aleyhine kışkırtılmak istendiğini söyledi.

Gözaltına alınan astsubaylardan Ali Balta ile İsmail Dağ tutuklanırken, Orhan Güleç tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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