Kayseri'deki Akmescit mahallesi yarın referanduma gidiyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi sakinleri, Talas ilçesine bağlanmak için yarın ikinci kez referanduma gidecek. Saat 08.00’da başlayacak olan oy kullanma işlemi 17.00’da sona erecek.

DHA'da yer alan habere göre, idari olarak bağlı oldukları Bünyan’dan ayrılıp komşu ilçe Talas’a bağlanmak için girişimde bulunan mahalle sakinler, sandık başına giderek tercihlerini yapacak. Geçmişte belde statüsünde olan ve Büyükşehir Yasası ile birlikte Bünyan’a bağlanan Akmescit’te, referandum yapılmasını isteyenler Bünyan Belediyesi’nden gerekli desteği ve hizmetleri alamadıklarını, Talas’a bağlanmaları halinde daha iyi hizmet alacaklarını savunuyor. 2004 yılında da aynı nedenle referanduma giden mahallede, sandıktan yüzde 98 oranında “Evet Talas’a bağlanalım” karar çıkmıştı. Ancak, o yıllarda bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadı. İlk referandumdan 13 yıl sonra bir kez daha konuyla ilgili olarak Mahalle Muhtarı Fahrettin Kılıç öncülüğünde hazırladıkları dilekçeleriyle bir süre önce İçişleri Bakanlığı’na başvuran mahalle sakinleri, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına giderek Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde oy kullanacak.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, mahalleye yapılan yeni spor ve park alanı açılışında yapılacak referandum ile ilgili olarak şöyle dedi:

“Akmescit bizimdir, bizim kalacak. Akmescit nereye giderse gitsin gönül kapımız onlara açıktır. Akmescit ne isterse biz onların ancak ve ancak hizmetkarıyız. İstirham ediyorum yarın referandum var. Ayrılık kararı alırız korkusuyla endişesiyle bu hizmetler yapılıyor zannetmeyin. Zinhar bütün bu hizmetler aksamadan durmadan devam edecektir. Çünkü siz bu güzelliklerin çok daha fazlasını hak ediyorsunuz.”

Nüfusu 1860 olan mahallede kayıtlı seçmen sayısının 1160 olduğu belirtilen mahallede muhtarlık ve camii girişlerine seçmen listesi de bir süreden bu yana asılı duruyor. Mahalle sakinleri seçmen listelerinde isimlerinin yer alıp almadığını kontrol ederken muhtarlığa asılan referandum ilanında ise şu ifadeler yer aldı:

“Mahallemizin Bünyan ilçesinden ayrılarak Talas ilçesine bağlanması ile ilgili, 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında mahallemiz Akmescit Çok Programlı Lisesinde idari bağlılık değişikliği halk oylaması yapılacaktır. Seçmenler kimliklerini ispatlayacak belgelerle 14 Mayıs 2017 Pazar günü belirtilen saatler arasında oylarını kullanabileceklerdir. Mahalle halkına ilanen duyurulur.”