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KAYSERİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAYSERİ (A.A)

29 Kasım 2010 22:42

-KAYSERİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAYSERİ (A.A)- 29.11.2010- Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 kişi hafif yaralandı. Melikgazi ilçesi Belsin-Organize yolunda, Mürsel Taşdemir yönetimindeki 38 YC 742 plakalı servis otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya çarpmamak için fren yaptı. Şahin Er yönetimindeki 38 VN 139 plakalı servis otobüsü, önünde aniden fren yapan servis otobüsüne arkadan çarptı. Kazadan kısa bir süre sonra da Selami Arapoğlu yönetimindeki 38 VV 635 plakalı otomobil, 38 VN 139 plakalı otobüse çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan 28 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

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