Kayseri'de yol denetimlerinde 540 gram esrar ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde şehirlerarası otobüste 540 gram toz esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri-Malatya karayolunda yaptığı yol denetiminde bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada 32 yaşındaki Ö.A.\'ya ait bagajda 540 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kayseri\'de, polis uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi\'nde yaptığı operasyonda 32 yaşındaki Y.S. ile 26 yaşındaki M.A.\'yı yakaladı. Şüpheliler gözaltına alındı.

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