Kayseri'de yetenekli sporcular taramadan geçiriliyor

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” nedeniyle Kayseri\'de tarama başlatıldı.

İlki geçen sene Kayseri’de yapılan proje, Türkiye genelinde kabul edilerek Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak yapılmaya başlandı. Kayseri Türk Spor Salonu’nda yapılan yetenek taramasına İlkokul 3’üncü sınıfa giden öğrenciler katılıyor. Öğrenciler; boy-kilo, esneklik, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, pençe kuvveti, geriye sarmal top atma, çeviklik ve sürat istasyonlarında testten geçiyor. Öğrencilerden yetenekli olanlar kendilerine uygun spor branşına yönlendirecek.

“Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” çalışmalarını izleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici taramaya katılan öğrenci ve antrenörlerle bir araya geldiler. Öğrenci ve görevlilerle kısa süre sohbet eden Elmalı, “Burada bir sporcunun bulunması gereken özellikleri ölçen istasyonlar var. Bu sistemle bilinçli olarak sporcular yetiştirilmeye başlanacak. Bu tür taramalar bilinçli şekilde sporcu yetiştirmeye katlı sağlayacaktır” dedi.

ESKİCİ, “BU PROJE SPORCU SAYISINI ARTIRACAK”

Eskici, “Müdürümüz göreve geldiğinde Kayseri nüfusunun büyük olduğunu ancak, sporcu sayımızın yetersiz olduğunu gördük ve neler yapabiliriz” diye düşündük. Pilot okul olarak Hisarcık mahallesinde buna benzer bir tarama yaptık. Olumlu bir geri dönüş oldu. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ortak bir protokol yaparak tüm yapılan gençlik ve sportif faaliyetleri ortak yapma kararı alındı. Bunun ilk aşamasında da bizim projemiz benimsendi. Türkiye’nin her yerinde buna benzer yapılacak olan yetenek taraması ile ihtiyacımız olan sporcuları bulacağımıza inanıyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yetenek taramasına katılan sporcuların istasyonlardaki çalışmaları

- Osman Elmalı’nın açıklamaları

- Murat Eskici’nin açıklamaları

- Genel detay

(FOTOĞRAFLI)