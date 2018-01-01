T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 00.03'te doğdu

Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 2018 yılının ilk bebeği saat 00

01 Ocak 2018 03:52

Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, 2018 yılının ilk bebeği saat 00.03\'te doğdu. Erkek olan bebeğe ailesi Mehmet ismini verdi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2018 yılının ilk bebeği 00.03\'te dünyaya geldi. 2 yıllık evli olan Yakup Öztaş (24) ile Betül Öztaş çiftinin bebeğine Mehmet ismi verildi. Mehmet bebek 3 kilo 200 gram doğarken, boy uzunluğunun ise 50 santim olduğu belirtildi. 2018 yılının ilk bebeği olması nedeniyle İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Özcan aileyi ziyaret ederek, tebrik etti. Sağlık Müdürü Benli, Mehmet bebeğe çeyrek altın hediye etti. Benli, 2018 yılının hayırlı geçmesini temenni ederek, Mehmet bebeğe hayırlı ömürler diledi. Baba Yakup Öztaş ise, mutlu olduğunu belirterek, \"2 yıllık evliyim. Çocuğuma babamın ismi olan Mehmet adını verdik. Çok heyecanlıyım\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇOlcay DÜZGÜNKAYSERİ DHAKAYSERİErkekMehmetKayseri EğitimAraştırma Hastanesi Kadın HastalıklarıDoğum KliniğindeYakupBetülSağlık Müdürü Ali Ramazan BenliEğitimAraştırma Hastanesi BaşhekimiSağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24