Kayseri'de yatılı okulda tecavüz iddiası

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Siirt'te 4 kişi açığa alındı

Başbakan: Bir yıl önce olmuş

Melikgazi ilçesinde bir yatılı ilköğretim bölge okulunda 2 yıl önce meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na görüntü CD'si gönderilmesi üzerine bakanlık müfettişlerinin soruşturması sonucu kız öğrenciye tecavüz ettiği öne sürülen öğretmen İ.K. ile olayda ihmali görülen okul müdürü N.S. ve müdür yardımcısı R.E. açığa alındı.Söz konusu 3 kişi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.Tecavüze uğradığı iddia edilen öğrencinin 2 yıl önce okuldan mezun olduğu öğrenildi.Siirt'in Pervari ilçesinde bir yatılı ilköğretim okulunda dört kız öğrenciye tecavüz edilmesiyle ilgili olarak açığa alınan memur sayısı dörde çıktı.Vali Necati Şentürk, 2010 yılı başlarına kadar görev yapan okul müdür vekili S.B ile müdür yardımcısı Y.Ö’nün de soruşturmanın selameti açısından açığa alındığını açıkladı. 13 Nisan’da ortaya çıkan olayla ilgili bir hafta önce de okul müdür yardımcısı F.K. ile bir teknisyen açığa alındı.Siirt’teki olaylarda, geç kalmakla’ suçlanan Milli Eğitim Bakanlığı ise ‘sorumlulara gerekli cezaların verildi’ denildi. Bakanlıktan verilen bilgiye göre bir ilköğretim okulunda tecavüz iddisanın duyulduğu gün olaya adı karışan müdür yardımcısı açığa alındı.Pervari’deki olay ise 15 Nisan 2009’da öğrenildi. 29 Nisan 2009’da müfettişi görevlendirildi. Okul müdürü, başyardımcısı ve yardımcılarına disiplin ve idari cezalar uygulandı, müdürvekili ile iki yardımcısı görevden alındı.Siirt’te yaşanan insanlık dışı olayla ilgili hükümet üyelerinin yorumları, olayın içeriği ile değil basına yansıma şekliyle ilgili olmuştu.Başbakan Tayyip Erdoğan, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken Siirt’teki olayla ilgili şunları söylemişti:“Son olayları derseniz, bu konuyla ilgili bütün adımlar atıldı, atılıyor. Ama bir de bugün (26 Nisan 2010) bir grubun gazetelerinde çıkan olay var ki yani bu çok çirkin bir yaklaşım. Bir yıl önce olmuş ve bu olayların içersine karışan taraflarla ilgili de tüm adımlar atılmış. Milli Eğitim Bakanım bu açıklamayı yaptı. Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanım yaptı. Siirt Valiliği açıklamayı yaptı. Yani bir yıl önce olmuş bir olay hakkında her türlü yasal yollar atılmış. Ve bugün bu tekrar gündeme getiriliyor. Bu gazetecilik değildir. Bu bir medya mantığı değildir. Bu basın ahlak ilkelerine yakışan bir yaklaşım değildir. Bu tam aksine gerek o ilimizle ilgili, gerek o olayda adı geçenlerle ilgili psikolojik yıkımlara neden olur. Buralarda çok daha dikkatli olmaya bence gerek var diye düşünüyorum.”Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da haberin veriliş şekline tepki göstermişti:“Çocukların zanlı da mağdur da olsa korunmaya ihtiyacı var. Olayı kapamaya çalıştığım düşünülmesin. Ben haberin veriliş şekline itiraz ediyorum. Hadise son derece vahim, son derece kötü. Bunda hemfikiriz ama bu travmayı yeniden yaratmanın anlamı var mı?”Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf da Siirt’teki olayları değerlendirirken “Eğer bu konuda toplum olarak bir sosyal rehabilitasyona ihtiyaç varsa bunun da yapılması gerekir. Ama tabii bu tip cinsel istismara özendiren görsel birtakım yayımların da daha dikkatli yapılması gerektiğine inanıyorum” demişti.