Kayseri'de yaralı kızıl şahin kuşu bulundu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Pınarbaşı İlçesi\'nde avlanması ve yakalanması yasak olan kızıl şahin, yaralı haldebulundu. Kızıl şahin jandarma ekipleri tarafından muhafaza edilerek, hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Pınarbaşı İlçesi Yağlıpınar ile Avşarpotuklu Mahallesi arasında kalan bölgede uçamayan yaralı bir şahinin arazide olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Avlanması ve yakalanması kanunen yasak olan ve koruma altına alınan türlerden yaralı kızıl şahin kuşu Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Pınarbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden muhafaza altına alındı. Yaralı şahinin Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte tedavi ve rehabilitesi yapılarak, tekrar doğaya bırakılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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