Kayseri'de Vali'yi, Emniyet yanıltmış

Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, geçen hafta BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasından hemen sonra, `Kaza yerine ulaşıldığı, yaralıların şuurunun açık olduğu ve Göksun'a hastaneye götürülmekte oldukları' bilgisinin kendisine Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden verildiğini açıkladı.



Vali Bilici, ``Basına yansıyan, konuyla ilgili bilgilerin askeri yetkililerden alındığına dair çıkar haberler, tamamen gerçek dışıdır'' dedi.



Vali Mevlüt Bilici, helikopter kazasıyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere bu akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. Enkaza ve yaşamını yitirenlere günler sonra ulaşılan 25 Mart'taki helikopter kazasının olduğu gün Kayseri Valiliği kaynaklı yapılan yanlış açıklamalarla hedef haline gelen Vali Bilici'nin yazılı açıklaması şöyle:



"25 Mart 2009 çarşamba günü öğleden sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin Kahramanmaraş- Yozgat arasında Çağlayancerit İlçesi'nden Yerköy İlçesi'ne giderkeh bilinmeyen bir bölgerde düştüğü bilgisinin alınması üzerine;



Kazanın, geçis güzergahı olan Kayseri'de de olma olasılığı Valiliğimizce göz önünde bulundurulmuş, ilimizde bulunan sağlık kuruluşlarına gerekli ikazlar yapılmaş, yine Sağlık Bakanlığı'nca Kayseri'de konuşlandırılan ambulans helikoptere hazır olması yönünde talimatlar verilmiştir.



Bu esnada Valiliğimize İl Emniyet Müdürlüğü'nden olayın ilk sıcaklığı ile intikal ettirilen duyumlara göre; helikopterin Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi'nde düştüğü, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu, şuurunun açık olduğu ve Göksun'daki sağlık kuruluşlarına intikal ettirilmekte olduğu yönünde bilgiler gelmiştir. Teyit edilemeyen bu bilgi doğrultusunda kazazedelerin Kayseri'ye getirilebilecekleri dikkate alınarak, gerekli her türlü tedbir alınmıştır.



Büyük Birlik Parti Genel Merkezi'nden Valiliğimizi arayan Genel Merkez üst düzey yöneticileri ile telefonla görüşülmüş ve kendileriyle Emniyet Müdürlüğü'nden gelen teyit edilmemiş ilk bilgiler paylaşılmıştır. Ancak bu bilgilerin teyide muhtaç olduğu özellikle vurgulanmıştır.



Valiliğimizce, İl Emniyet Müdürlüğü'nden intikal eden teyid edilmemiş bilgiler çerçevesinde basın kuruluşlarına herhangi bir resime açıklama yapılması sözkonusu değildir. Bazı basın yayın kuruluşlarında Valiğimize istinaden çıkan haberler, yoruma dayalı olup, resmi nitelik taşımamakta ve Valiliğimiz bilgisi dışındadır. Basına yansıyan konu ile ilgili bilgilerin askeri yetkililerden alındığına dair çıkan haberler tamamen gerçek dışıdır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''



