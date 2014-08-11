T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de üzerinde cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pastalı kutlama

Milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer Erdoğan'ın seçim kampanyası tanıtımında da kullandığı üzerinde cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pastayı keserek, sonucu alkışladı

11 Ağustos 2014 03:24

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine AKP Kayseri İl Teşkilatında pastalı kutlama yapıldı. 

Radikal'de yer alan habere göre cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Erdoğan ’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasını AKP’nin Atatürk Bulvarı’nda bulunan 6 katlı binasında takip eden TBMM Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, milletvekilleri Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır, İsmail Tamer, Büyükşehir belediye başkanı Mehmet Özhaseki, AKP il başkanı Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve partililer, önce ellerini hava kaldırıp, ’Zafer’ pozu verdi.

 

Pastalı seçim kutlaması

 

Daha sonra kesilmek üzere hazırlatılan pastayı beklediler. Ancak, pastanın gelişi, AKP binası önünde toplanan kalabalık ve asansörün sıkça meşgul olması nedeniyle 15 dakika gecikti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, "Pastanın buraya geliş hızı, Ak Parti’nin hızıyla örtüşmüyor" demesi, gülüşmelere yol açtı. Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Özhaseki ve il Başkanı Cahit Özden, pastayı kılıçlarla keserek, bina önünde bekleyen partili ve vatandaşlara gönderdiler. 

ETİKETLER

cumhurbaşkanlığıseçimpastakayserikutlamahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24