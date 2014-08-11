Kayseri'de üzerinde cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pastalı kutlama

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine AKP Kayseri İl Teşkilatında pastalı kutlama yapıldı.

Radikal'de yer alan habere göre cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Erdoğan ’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasını AKP’nin Atatürk Bulvarı’nda bulunan 6 katlı binasında takip eden TBMM Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, milletvekilleri Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır, İsmail Tamer, Büyükşehir belediye başkanı Mehmet Özhaseki, AKP il başkanı Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve partililer, önce ellerini hava kaldırıp, ’Zafer’ pozu verdi.

Pastalı seçim kutlaması

Daha sonra kesilmek üzere hazırlatılan pastayı beklediler. Ancak, pastanın gelişi, AKP binası önünde toplanan kalabalık ve asansörün sıkça meşgul olması nedeniyle 15 dakika gecikti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, "Pastanın buraya geliş hızı, Ak Parti’nin hızıyla örtüşmüyor" demesi, gülüşmelere yol açtı. Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Özhaseki ve il Başkanı Cahit Özden, pastayı kılıçlarla keserek, bina önünde bekleyen partili ve vatandaşlara gönderdiler.