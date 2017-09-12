T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de uyuşturucuya 5 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

12 Eylül 2017 14:32

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 şüpheliden 4\'ü uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K.\'nin (48) üzerinde ve evinde yapılan aramada ise 3 fişek halinde 2.5 gram eroin ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. M.K.\'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüUyuşturucuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24