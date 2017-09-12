Kayseri'de uyuşturucuya 5 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 şüpheliden 4\'ü uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K.\'nin (48) üzerinde ve evinde yapılan aramada ise 3 fişek halinde 2.5 gram eroin ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. M.K.\'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.



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