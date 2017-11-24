Kayseri'de uyuşturucuya 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan kişilere yönelik olarak yaptığı çalışmalarda merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi\'nde M.K. (24), O.Ö. ve Ç.T. (33) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, üst ve araç aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş 10.53 gram metamfetamin ve 10.24 gram bonzai, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticareti yapmakla suçlanan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



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