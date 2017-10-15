T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda silah da ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçak sigara satışı yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı

15 Ekim 2017 13:37

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçak sigara satışı yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kayseri\'ye doğu illerinden uyuşturucu ve kaçak sigara getireleceği istihbari bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Kayseri plakalı bir aracın içine gizlenen 175 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 44 yaşındaki K.A. ile yabancı uyruklu 23 yaşındaki H.M.H. yakalandı. Gözaltına alınan K.A.\'nın evinde arama yapan ekipler 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 hassas terazi, 17 tabanca fişeği ve 1800 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleriuyuşturucuKayseriKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüNarkotik Suçlarla MücadeleOlaylaGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24