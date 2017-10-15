Kayseri'de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda silah da ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçak sigara satışı yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri\'ye doğu illerinden uyuşturucu ve kaçak sigara getireleceği istihbari bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Kayseri plakalı bir aracın içine gizlenen 175 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 44 yaşındaki K.A. ile yabancı uyruklu 23 yaşındaki H.M.H. yakalandı. Gözaltına alınan K.A.\'nın evinde arama yapan ekipler 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 hassas terazi, 17 tabanca fişeği ve 1800 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI