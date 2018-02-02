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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı

02 Şubat 2018 12:36

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, C.B. (37), D.Ö. (19) ve E.S. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır, 18 parça halinde toplam 83 gram metamfetamin, 5 parça halinde toplam 2.15 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo parçaları, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 18 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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