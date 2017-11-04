Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi\'nde Narkotik Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden M.A (38), M.Ç (27) ve B.Y.\'nin (23) uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Diğer 4 zanlı ise uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla işlem yapılarak serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 13.40 gram bonzai ele geçirildi.

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