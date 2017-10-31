Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda H.İ.D (35), Ş.K (29), E.S (33) ve Ş.K (32) yakalandı. Zanlıların yapılan üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır 47 gram esrar, 13 gram metamfetamin olmak üzere toplam 25 parça metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ.D., Ş.K. ve E.S. gözaltına alındı. 32 yaşındaki Ş.K. ise serbest bırakıldı.

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